ترامب في تصريح مثير أثناء احتفالية البيت الأبيض: أراكم بعد 4 سنوات 

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أدلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بتصريح مثير بشأن العودة إلى البيت الأبيض خلال أربع سنوات، إذا لم ينجح في إثبات تزوير الانتخابات الأمريكية بعد فوز جو بايدن.

وأقام الرئيس احتفالية في البيت الأبيض بمناسبة يوم الميلاد، وكرر فيها أنه الفائز في السباق الرئاسي الحالي، متابعًا أمام الحشد الذي ضم العديد من أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: لقد كانت أربع سنوات رائعة، ونتطلع لتكرار 4 سنوات أخرى.

وسُمع ترامب وهو يخاطب الحشد في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: إنها بالتأكيد سنة غير عادية، لقد فزنا في الانتخابات، لكنهم لا يحبون ذلك، أنا أسميها انتخابات مزورة وسأفعل ذلك دائمًا.

وأظهرت اللقطات العشرات من الناس في احتفالية البيت الأبيض واقفين ويستمعون إلى الرئيس وهو يتحدث دون ارتداء كمامات الوجه.

وكانت قد أشارت تقارير صحفية إلى أنه ينوي الترشح مجددًا لرئاسة الولايات المتحدة في 2024، وأنه أخبر مساعديه بذلك، لكن هذه هي المرة الأولى التي يلمح إليها شخصيًا.

ويأتي إصرار ترامب على تزوير الانتخابات على الرغم من أن المدعي العام بيل بار قال لوكالة أسوشيتد برس قبل ساعات فقط من حديث الرئيس أن وزارة العدل لم تكشف عن أدلة على انتشار تزوير الناخبين ولم تر شيئًا من شأنه أن يغير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفي الوقت نفسه، اعترف ترامب أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوتت الهيئة الانتخابية لصالح بايدن في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتأتي الاحتفالات مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، حيث وصلت الأعداد إلى 14,108,606 إصابات، وتُوفي 276,979 شخصًا، بينما تعافى 8,333,255 شخصًا.