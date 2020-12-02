عبدالعزيز بن طلال رئيسًا لمجلس أمناء مركز المرأة العربية

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقر مجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيسًا لمجلس أمناء المركز.

وأعرب المجلس في قراره، عن حرصه على استمرار المسيرة التنموية التي بدأها، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بهدف تعزيز إسهامات المرأة العربية في تقدم مجتمعها.

والجدير بالذكر أن الأمير عبدالعزيز بن طلال هو رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة.

تجدر الإشارة إلى أن “كوثر” منظمة إقليمية غير حكومية تعمل في مجال تمكين المرأة من خلال رفع الوعي بين صناع السياسات والمشرعين لواقع المرأة العربية. تأسس عام 1993 ويضم في عضويته شركاء أمميين ودوليين وإقليمين، ويتخذ تونس مقرًّا له.

