شكرا لقرائتكم خبر 60 لوحة الكترونية ذكية لرصد حركة المرور بحاضرة الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توفير معلومات آنية مفصلة عن حركة المرور بدأت أمانة المنطقة الشرقية بمشروع المعلومات المرورية الذكية واللوحات الالكترونية بحاضرة الدمام، والتي تأتي ضمن سعي الأمانة لمواكبة التطورات العالمية كافة وتحقيق رؤية 2030.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، أن الأمانة ركبت 60 لوحة الكترونية في عدد من الأماكن بحاضرة الدمام، وذلك لرصد حركة المرور، بما فيها زمن الرحلة وزمن التأخير على جميع الطرق الرئيسية بالحاضرة، وعكس ذلك على خرائط محدثة بغرفة التحكم بالأمانة، للمساهمة بإدارة حركة المرور بفعالية وكفاءة عالية، من خلال عرض رسائل توعوية متعلقة بالسلامة المرورية لمستخدمي الطريق، والحصول على معلومات عن زمن الرحلة

لوجهات عدة مختلفة وعرضها على اللوحات الالكترونية.

وأكد أن اللوحات الالكترونية هي لوحات متغيرة (Variable Message Sign - VMS) تعد بمثابة قناة تواصل مع الجمهور، تستخدم عادة لإيصال عدد من المعلومات لمستخدمي الطريق مثل: زمن الرحلة، معلومات حوادث الطريق، أماكن الازدحام والاختناقات المرورية، ومعلومات أخرى تفيد قائدي المركبات بالحاضرة بتنقلاتهم اليومية، فيما يتم الاستفادة من أنظمة المشروع لمعرفة أماكن الاختناقات المرورية الآنية، مما يتيح لمهندسي الأمانة مراقبَة شاملة ودقيقة لحركة المرور، مثل عرض وقت الرحلات الفعلي لكل مسار أو جزء من الطريق ونسبة التأخير في الطرق المحددة، مما يسهل اتخاذ تدابير استباقية وتحسين حركة المرور ورفع الكفاءة التشغيلية للطرق.

ماذا تعرض اللوحات الالكترونية؟