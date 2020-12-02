محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 13,626,022 والوفيات 269,763 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وفي التفاصيل .. وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة. أمريكا تسجل 178,395 إصابة جديدة و2,461 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-02 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وفي التفاصيل .. وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة. 02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 10:52 PM إجمالي الإصابات بلغ 13,626,022 والوفيات 269,763 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 13,626,022 والوفيات 269,763 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وفي التفاصيل .. وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة. ، أمريكا تسجل 178,395 إصابة جديدة و2,461 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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