تنظيم 53 برنامجًا اجتماعيًّا لرعاية المسنين بالرياض

نظَّمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة 53 برنامجًا اجتماعيًّا للمسنين المشمولين بالرعاية داخلها؛ وذلك ضمن الخطة السنوية للبرامج والأنشطة في الدار.

واشتملت البرامج على المشارَكة في المناسبات العامة والتطوعية والجولات الخارجية الترفيهية والتعريفية، مثل المشاركة في زراعة 50 ألف شجرةٍ، وفعالية المشي في جامعة الأميرة نورة، وزيارة متحف الحمدان وبعض المجمعات التجارية المعروفة.

كما استقبلت الدار العديد من الزيارات الخارجية من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية والمدارس، ونفذت خلال هذه الزيارات بعض المبادرات التوعوية والترفيهية للمسنين، وأجريت لهم بعض الفحوصات الطبية، مثل فحوصات الأسنان والسكري التي أجرتها كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى.

وتهدف دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، إلى إيواء ورعاية فئة المسنين ممن بلغوا سن الستين فأكثر ولا يقدرون على القيام بشؤونهم الخاصة، ولا يتوافر لأسرتهم وأقاربهم الإمكانات لذلك، إضافةً إلى رعاية المرضى والمسنين الذين لا عائل لهم.

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