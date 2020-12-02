الموجة الثانية من كورونا تؤجِّل معرض الطيران الدولي بالرياض

أعلن نادي الطيران السعودي تأجيل إطلاق النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء الذي كان مقررةً إقامتُه في مطار الثمامة بالرياض مطلع عام 2021؛ حرصًا من النادي على سلامة المشاركين من العارضين والزوار، لا سيما بعد عودة ظهور موجاتٍ جديدةٍ من جائحة كورونا في عددٍ من دول العالم.

كما جاء قرار التأجيل بسبب إجراءات إغلاق الحدود الدولية، وخاصةً في بعض دول أوروبا والقارة الأمريكية، التي أثَّرت سلبيًّا على قطاع الطيران حول العالم، وتأثير ذلك على حركة النقل الجوي والاقتصاد العالمي عمومًا، وعلى قطاع الطيران بشكلٍ خاصٍّ.

وعند إعلان النادي إقامة المعرض –الذي يحظى باهتمامٍ محليٍّ ودوليٍّ كبيرٍ– تلقى النادي تأكيد المشاركة من 500 عارضٍ محليٍّ وعالميٍّ، إلا أن بعض الشركات أبدت رغبتها في الاعتذار عن عدم المشاركة بسبب تفشي الموجه الثانية من جائحة كورونا، وصعوبة التنقُّل، بالإضافة إلى التأثير المالي على تلك الشركات.

ويأتي المعرض على خلفية النجاح والإقبال المنقطع النظير الذي تحقَّق في النسخة الأولى التي أقيمت في مطلع عام 2019م، الذي حضره أكثرُ من 20 ألف شخصٍ، وشارك فيه أكثرُ من 80 طائرةً و267 شركةً محليةً وعالميةً، وجرى خلاله توقيع 15 مذكرةَ تفاهمٍ، كما بلغ عدد الدول المُشارِكة في المعرض 57 دولةً.

ومن المقرر أن يتضاعف حجم المشاركين في النسخة الثانية من المعرض بعد تلقِّي الكثير من طلبات المُشارَكة، كما ستكشف هذه الدورة عن ثلاث مناطقَ ومؤتمراتٍ جديدةٍ خلال الفعالية هي: الفضاء، والأقمار الصناعية، والطائرات دون طيار، وعلم الروبوتات، وتدريب الطيران.

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