السعودية اليوم / وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي



إسلام آباد 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واس

توفي رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر جمالي مساء اليوم، في المستشفى العسكري لأمراض القلب بمدينة راولبندي.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن جمالي توفي عن عمر يناهز 76 عاماً إثر تعرضه لنوبة قلبية.

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21:34ت م

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