السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واس

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 672 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم إلى أنها سجلت أربعة حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس, ليصل العدد الإجمالي للوفيات 334 حالة وفاة.

// انتهى //

21:33ت م

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لوكسمبورغ 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 35802 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم إلى أنها سجلت أربعة حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس, ليصل العدد الإجمالي للوفيات 334 حالة وفاة.// انتهى //21:33ت م0200

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