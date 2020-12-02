السعودية اليوم / الموارد البشرية بعسير يقيم ورشة عمل عن خدمة الترقيات والنقل عبر منصة "مسار"



أبها 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير اليوم، ورشة عمل لشرح خدمة الترقيات والنقل على منصة "مسار" وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية لموظفي الموارد البشرية، وذلك في جامعتي الملك خالد وبيشة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد ‏البشرية بعسير هادي بن عايض الشهراني, أن ورشة العمل بداية لسلسلة لقاءات سينفذها فرع الوزارة موجهةً للجهات الحكومية بالمنطقة, بهدف تمكينهم من إدارة مواردهم البشرية ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة.

وأشار إلى أن ورشة العمل التي تستمر ثلاثة أيام ستناقش مواد اللائحة المتعلقة بالنقل والترقية وكيفية احتساب والاستفادة من المؤهلات والخبرات وفق دليل التصنيف، إضافة إلى تطبيق " عملي" على عملية اختيار المعايير والأوزان وإعداد إعلانات الترقية عبر منصة " مسار".

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21:22ت م

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