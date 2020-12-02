السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 20709 إصابات جديدة بفيروس كورونا



روما 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 20709 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الإيطالية في بيان اليوم أن البلاد سجلت 684 حالة وفاة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات لـ 57045 حالة وفاة.

// انتهى //

21:21ت م

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روما 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 20709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 1641610.وأوضحت الصحة الإيطالية في بيان اليوم أن البلاد سجلت 684 حالة وفاة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات لـ 57045 حالة وفاة.// انتهى //21:21ت م0196

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