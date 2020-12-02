السعودية اليوم / الإيسيسكو وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان على اتفاقية شراكة إستراتيجية



الرباط 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واس

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في الرباط اليوم على اتفاقية شراكة إستراتيجية لتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع في عدد من الدول بالتعاون بين الجانبين.

وقع على هذه الاتفاقية، كل من المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمـد المالك، ورئيسة مكتب برنامج الأغذية العالمي لكل من تونس والمغرب فاطمة سو سيديبي.

وتتعلق برامج هذه الاتفاقية بالتوفير الدائم للتغذية المدرسية، من خلال إجراء دراسات لتشخيص وتحديد الوضعية الغذائية بالدول المستفيدة، وتزويدها بالمعدات، وبناء القدرات عبر تبادل خبرات البلدان المتقدمة في مجال الغذاء والتغذية.

وأشاد المدير العام للإيسيسكو في كلمة بهذه المناسبة، بالدور الكبير الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي، كونه أكبر منظمة إنسانية في العالم، تعمل على مكافحة الجوع وتوفير الأمن العام.

وأضاف المالك أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي بعد دراسة مشتركة أجرتها الإيسيسكو وبرنامج الأغذية العالمي، لتحديد أهداف التعاون وآفاقه المستقبلية، المتمثلة في تنفيذ نظام إستراتيجي لمراقبة التغذية، وتعزيز القدرات، واستحداث نموذج تكنولوجي واجتماعي وتنظيمي مبتكر لبرامج التغذية المدرسية.

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21:19ت م

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