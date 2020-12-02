السعودية اليوم / لبنان تسجل 1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1842 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 82779، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1055 حالةً بعد تسجيل 22 حالة وفاة.

// انتهى //

21:11ت م

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بيروت 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 131256 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 82779، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1055 حالةً بعد تسجيل 22 حالة وفاة.// انتهى //21:11ت م0188

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