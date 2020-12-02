السعودية اليوم / رئيس جامعة جدة يُطلق مركز بيانات الجامعة



جدة 17 ربيع الآخر 1442 هـالموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

أطلق معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم ، مركز بيانات الجامعة في شركة " موبايلي " الذي يأتي ترجمة لتنفيذ اتفاقية التعاون القائم بين جامعة جدة والشركة .

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمركز البيانات يرافقه وكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل ، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي ، وعدد من ذوي الاختصاص.

وبحث معاليه مع مسئولي الشركة البنية التحتية لجامعة جدة وربط جميع فروع الجامعة إلى جانب بناء علاقة استراتيجية بين الجهتين.

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21:09ت م

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