السعودية اليوم / أمين نجران يناقش سبل تعزيز التعاون بين الأمانة وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة



نجران 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

ناقش أمين منطقة نجران المكلف المهندس عيد بن نايف العتيبي بمقر الأمانة اليوم، مع مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد محمد بن عبدالله القرني، سبل تعزيز التعاون بين الجهتين.

وأكد العتيبي تسخير الأمانة إمكانياتها في دعم برامج مكافحة المخدرات التوعوية الرامية إلى إيضاح مخاطرها وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع، والعمل على محاربة انتشارها والوقاية منها، وذلك من خلال الاستفادة من معرض الأمانة الدائم، والشاشات الإلكترونية في الطرقات والشوارع الرئيسة لبث الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع عن أضرار المخدرات وسبل الوقاية منها.

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21:06ت م

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