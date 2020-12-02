السعودية اليوم / استئناف إقامة صلاة الجمعة في تونس



تونس 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واس

قررت اللجنة الوطنية لمقاومة انتشار فيروس

وأوضح وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، أن السماح بعودة إقامة صلاة الجمعة جاء بعد تقييم الوضع الوبائي في تونس خصوصاً بعد تقييم تجربة عودة صلاة الجماعة منذ حوالي أسبوعين، التي كانت إيجابية.

ودعا عظوم جميع الأئمة والخطباء إلى توعية مرتادي المساجد بمخاطر الفيروس وتطبيق "البروتوكول" الصحي.

كما جرى إقرار مجموعة من الإجراءات المصاحبة لاستئناف إقامة صلاة الجمعة، من بينها غلق دورات المياه، وتخفيف الصلاة بحيث لا تتجاوز الخطبتان مع الصلاة 15 دقيقة.

// انتهى //

20:37ت م

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تونس 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسقررت اللجنة الوطنية لمقاومة انتشار فيروس كورونا في تونس اليوم، استئناف إقامة صلاة الجمعة بنسبة حضور لا تفوق الـ 30%،ابتداءً من يوم الجمعة القادم.وأوضح وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، أن السماح بعودة إقامة صلاة الجمعة جاء بعد تقييم الوضع الوبائي في تونس خصوصاً بعد تقييم تجربة عودة صلاة الجماعة منذ حوالي أسبوعين، التي كانت إيجابية.ودعا عظوم جميع الأئمة والخطباء إلى توعية مرتادي المساجد بمخاطر الفيروس وتطبيق "البروتوكول" الصحي.كما جرى إقرار مجموعة من الإجراءات المصاحبة لاستئناف إقامة صلاة الجمعة، من بينها غلق دورات المياه، وتخفيف الصلاة بحيث لا تتجاوز الخطبتان مع الصلاة 15 دقيقة.// انتهى //20:37ت م0174

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