السعودية اليوم / القائم بأعمال الملحقية الثقافية في سفارة المملكة بالرباط تلتقي بالطلبة السعوديين الدارسين بالمغرب



الرباط 17 ربيع الآخر 1442 هـ موافق 2 ديسمبر 2020 م واس

نظمت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية

واستعرضت الدكتورة يسرى بنت حسين الجزائري خلال اللقاء، الجهود المبذولة من أجل تيسير الإجراءات التي تخص الطلبة، كما نوقشت خطط الملحقية في متابعة أبنائها الدارسين، وتقديم كل البرامج والآليات التي تعمل على تيسير أمورهم، وجودة أدائهم.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة دور الطلاب المبتعثين في العملية التربوية والتعليمية وأن يكونوا سفراء للمملكة في الخارج، وأن يعكسوا الوجه المشرق لها في المغرب.

وأكدت القائم بالأعمال أن الطلبة شركاء الملحقية في النجاح، ولتحقيق ذلك ستعمل الملحقية على توفير دورات تدريبية مهمة لهمرتمكنهم من الاستفادة من خبرات المتخصصين السعوديين والمغاربة.

وعايش الطلبة خلال اللقاء قصص نجاح تجارب ملهمة مع القاضية أمينة رضوان التي عبرت عن استعدادها لتأطير الطلبة والطالبات الدارسين في تخصص القانون، وتوجيههم علميا.

وكان اللقاء فرصة لخلق مبادرة تتمثل في تحفيز الطلبة على كتابة مقالات في مجال القانون.

كما كان الطلبة على موعد مع محاضرة توعوية عن بعد في موضوع: "الرحلة الإنسانية بين التعلم والتعرف على الذات" حثت فيها الاختصاصية النفسية الدكتورة أروى عرب الأستاذة المشاركة بجامعة الملك عبدالعزيز، الطلبة على إدراك قدراتهم والتعامل مع الضغوط العادية للحياة، ما يتيح لهم القوة على مجابهة الصعوبات، والتغيير نحو الأفضل.

وحرصت القائم بأعمال الملحقية الثقافية بالمناسبة على الاستماع لجميع الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات من قبل الطلبة، التي دونت لطرحها للمناقشة مع وزارة التعليم بالمملكة، أو الجامعات التي يدرسون بها، كما اطلع الطلبة على مستجدات النظام الدراسي.

// انتهى //

20:29ت م

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الرباط 17 ربيع الآخر 1442 هـ موافق 2 ديسمبر 2020 م واسنظمت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية، وبالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مؤخراً، لقاءً طلابياً حضورياً وافتراضياً، التقت خلاله القائم بأعمال الملحقية الثقافية في سفارة المملكة الدكتورة يسرى بنت حسين الجزائري وبحضور المشرفيين الدراسيين، بالطلبة والطالبات السعوديين الدارسين بالجامعات المغربية.واستعرضت الدكتورة يسرى بنت حسين الجزائري خلال اللقاء، الجهود المبذولة من أجل تيسير الإجراءات التي تخص الطلبة، كما نوقشت خطط الملحقية في متابعة أبنائها الدارسين، وتقديم كل البرامج والآليات التي تعمل على تيسير أمورهم، وجودة أدائهم.كما شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة دور الطلاب المبتعثين في العملية التربوية والتعليمية وأن يكونوا سفراء للمملكة في الخارج، وأن يعكسوا الوجه المشرق لها في المغرب.وأكدت القائم بالأعمال أن الطلبة شركاء الملحقية في النجاح، ولتحقيق ذلك ستعمل الملحقية على توفير دورات تدريبية مهمة لهمرتمكنهم من الاستفادة من خبرات المتخصصين السعوديين والمغاربة.وعايش الطلبة خلال اللقاء قصص نجاح تجارب ملهمة مع القاضية أمينة رضوان التي عبرت عن استعدادها لتأطير الطلبة والطالبات الدارسين في تخصص القانون، وتوجيههم علميا.وكان اللقاء فرصة لخلق مبادرة تتمثل في تحفيز الطلبة على كتابة مقالات في مجال القانون.كما كان الطلبة على موعد مع محاضرة توعوية عن بعد في موضوع: "الرحلة الإنسانية بين التعلم والتعرف على الذات" حثت فيها الاختصاصية النفسية الدكتورة أروى عرب الأستاذة المشاركة بجامعة الملك عبدالعزيز، الطلبة على إدراك قدراتهم والتعامل مع الضغوط العادية للحياة، ما يتيح لهم القوة على مجابهة الصعوبات، والتغيير نحو الأفضل.وحرصت القائم بأعمال الملحقية الثقافية بالمناسبة على الاستماع لجميع الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات من قبل الطلبة، التي دونت لطرحها للمناقشة مع وزارة التعليم بالمملكة، أو الجامعات التي يدرسون بها، كما اطلع الطلبة على مستجدات النظام الدراسي.// انتهى //20:29ت م0172

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