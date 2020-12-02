شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فوج من معتمري باكستان إلى مطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

وصل فوج من معتمري دولة باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.. سيقضون ثلاتة أيام فترة العزل الصحي الآمن قبل التوجه إلى الحرم المكي لأداء العمرة بإذن الله.

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