شكرا لقرائتكم وصول فوج من معتمري باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-02 وصول فوج من معتمري باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، وصول فوج من معتمري دولة باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المعتمرين سيقضون ثلاثة أيام فترة العزل الصحي الآمن. وأضافت وزارة الحج والعمرة أن المعتمرين سيتوجهون بعد ذلك إلى الحرم المكي لأداء العمرة بإذن الله… نسأل الله لهم القبول.



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