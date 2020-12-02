مبالغ دعم التوظيف والتدريب تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج حافظ خلال نوفمبر

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تركي الجعويني، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب في شهر نوفمبر تجاوز لأول مرة مبالغ الصرف على برنامج إعانة حافز منذ إطلاق البرنامج.

وقال الجعويني، في بيان عبر حسابه في “تويتر”: “انطلاقًا من إستراتيجية هدف نحو تمكين أبناء الوطن من الفرص الوظيفية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. فقد تجاوز ولأول مرة إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب في شهر نوفمبر؛ مبالغ الصرف على برنامج إعانة #حافز، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2011”.

وأضاف تركي الجعويني أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيستمر في تطوير وتحسين البرامج.



