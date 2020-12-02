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شاهد.. أعلام السعودية والإمارات تحلق في سماء الجوف
ابتهاجًا باليوم الوطني الإماراتي
متابعات الخليج 365 - الجوف
شاركت إمارة منطقة الجوف في احتفالات المملكة باليوم الوطني لدولة لإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتزينت الشوارع والحدائق والميادين في منطقة الجوف بأعلام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة.
وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 2 ديسمبر بالذكرى الـ49، لقيام اتحاد الإمارات السبع، في ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 49 عامًا مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات.
ويمثل اليوم الوطني الـ49 مناسبة للاحتفاء بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة التي حققتها منذ إعلان تأسيسها، وتذكر الآباء المؤسسين للاتحاد.
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