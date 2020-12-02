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فيديو.. 5 معلومات مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، معلومات ونصائح مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية أو عند استخدامها.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، من خلال مقطع فيديو توعوي، أنه عند شراء أو استخدام الدفايات الكهربائي ينصح بما يلي:
– تأكد أن الشبك لا يسمح بوصول إصبع الطفل إلى داخل المدفئة.
– تأكد أن الكابل الكهربائي للمدفئة ثلاثي ويتصل مباشرة بالكهرباء.
– لا تقم بقطع الفيش في حال لم يكن ثلاثيًّا أو استبداله وهذا شيء مخالف وخطير ولا ينصح به.
– لا تستبدل السلك من الداخل بسلك آخر بغرض تطويله.
– لا تحضر فنيًّا لتغيير السلك؛ حتى لا تخسر الضمان.
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