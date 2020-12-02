جوجل يحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ 49

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

يحتفل محرك البحث العالمي جوجل باليوم الوطني الإماراتي الـ49، والذي يوافق اليوم الأربعاء 2 ديسمبر، بوضع صورة العلم الإماراتي على صفحته.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 2 ديسمبر بالذكرى الـ49، لقيام اتحاد الإمارات السبع، في ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 49 عامًا مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات.

ويمثل اليوم الوطني الـ49 مناسبة للاحتفاء بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة التي حققتها منذ إعلان تأسيسها.

