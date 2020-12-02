شكرا لقرائتكم الشيخ الفوزان : لا تغش أو تخن ما ائتمنك عليه ولي الأمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-02 الشيخ الفوزان : لا تغش أو تخن ما ائتمنك عليه ولي الأمر متابعات الخليج 365 - الرياض حذر الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى من الخيانة والغش والغلول فيما ائتمنك عليه ولي الأمر. وقال الفوزان في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء، إنه لو تولى شخص عملًا أو وظيفة أو غير ذلك، فمن النصيحة لولي الأمر أن يتم الحفاظ على هذا الشيء، ولا يتم خيانته أو قبول الرشوة المدفوعة مقابل المسامحة في أصل الحقوق، مشددًا على أن هذا من الغش لولي أمر المسلمين.



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