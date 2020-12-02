شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يطلق مبادرة أفكار الترفيه.. ويخصص 20 جائزة للأفضل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ (الأربعاء) مبادرة أفكار الترفيه، دعا فيها جميع المهتمين بالترفيه إلى المشاركة بأفكارهم واقتراحات مع توافر القدرة على تنفيذها، على أن تكون مميزة ونوعية وليست مكررة، عبر مقطع فيديو أرسله للبريد الإلكتروني [email protected]، معلناً تقديم جائزة لأفضل 20 فكرة.

جاء ذلك في اجتماع آل الشيخ بمنسوبي الهيئة، بعد عودته من رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، منوها بالدور الكبير المناط بجميع منسوبي الهيئة من خلال النهوض بالقطاع وجعل المملكة على خريطة الترفيه العالمية، مؤكدا في نهاية لقائه بالمنسوبي بمقر الهيئة في الرياض على أهمية تضافر الجهود والعمل على تقديم كل ما يخدم القطاع بالمملكة، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع الترفيه.