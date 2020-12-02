تحويل الكتب العلمية والدعوية بالمسجد الحرام إلى الكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون الكتب التابعة للإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، إلى تحويل الكتب العلمية والدعوية إلى الصيغة الالكترونية.

وأوضح مدير إدارة شؤون الكتب نبيل شريفي، أنه في ظل التحول الرقمي وخطة الرئاسة 2024 تسعى الإدارة إلى نشر الكتب العلمية والدعوية إلى أكبر عدد من المسلمين في جميع أنحاء العالم، ولكي يسهل على القارئ سهولة الوصول إلى المعلومة من خلال الكتب الرقمية.

وقال إن الإدارة تضم بين جنباتها نحو 100 ألف كتاب، وكذلك تضم جميع ما يلقى في الحرمين الشريفين من دروس وخطب، وإن من مهامها وأهدافها نشر رسالة الحرمين العلمية والدعوية للعالمين، وإعداد الحقائب العلمية والدعوية لطلبة العلم والزوار، وتأمين الكتب العلمية والدعوية للمستفيدين.

وذكر مدير إدارة شؤون الكتب أن هناك بعض المؤلفات والكتب القيمة، منها كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، كتاب إقامة البراهين، كتاب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتاب الدروس المهمة.

إلى ذلك وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، هدايا على ضيوف بيت الله الحرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة خلال التوزيع، وذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5».

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب غازي الذبياني، أن هذه المشاركات تعزز الجانب الاجتماعي والنفسي، ولها أثر إيجابي كبير في تعزيز الجوانب الدينية.