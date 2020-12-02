، 216 صقراً يتنافسون غداً بمهرجان عبد العزيز في الرياض ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
يستعد 216 صقراً للتنافس، غداً الخميس، ضمن مسابقة الملواح "الدعو" 400 متر، التي ينظمها مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة، وتقام حالياً في ملهم شمال مدينة الرياض، وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.
ويتنافس الصقارون لليوم السادس على التوالي في أجواء حماسية مثيرة بين الصقارين المشاركين، حيث تشهد سباقات الغد ثلاثة أشواط لصقور "حر قرناس" ملاك، لتضاف إلى الأشواط الثلاثة التي أقيمت اليوم.
ويضم الشوطان الرابع والخامس 70 متنافساً، أما الشوط السادس فيضم 76 متنافساً.
ويكرم نادي الصقور السعودي (المنظم للمهرجان) الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما يتأهل السبعة الأوائل من كل شوط للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم "كأس الملك عبدالعزيز"، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.
كما تشهد الأشواط النهائية استحداث شوط لصقور الإنتاج لأول مرة في تاريخ المهرجان.
وكان نادي الصقور السعودي، قد أعلن عن جوائز بأكثر من 22,7 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها نحو 18,5 مليون ريال لمسابقة الملواح بفئاتها المختلفة.مهرجان الملك عبد العزيز للصقور
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 07:53 PM
في أجواء حماسية مثيرة بين الصقارين المشاركين216 صقراً يتنافسون غداً بمهرجان عبد العزيز في الرياض
يستعد 216 صقراً للتنافس، غداً الخميس، ضمن مسابقة الملواح "الدعو" 400 متر، التي ينظمها مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة، وتقام حالياً في ملهم شمال مدينة الرياض، وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.
ويتنافس الصقارون لليوم السادس على التوالي في أجواء حماسية مثيرة بين الصقارين المشاركين، حيث تشهد سباقات الغد ثلاثة أشواط لصقور "حر قرناس" ملاك، لتضاف إلى الأشواط الثلاثة التي أقيمت اليوم.
ويضم الشوطان الرابع والخامس 70 متنافساً، أما الشوط السادس فيضم 76 متنافساً.
ويكرم نادي الصقور السعودي (المنظم للمهرجان) الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما يتأهل السبعة الأوائل من كل شوط للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم "كأس الملك عبدالعزيز"، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.
كما تشهد الأشواط النهائية استحداث شوط لصقور الإنتاج لأول مرة في تاريخ المهرجان.
وكان نادي الصقور السعودي، قد أعلن عن جوائز بأكثر من 22,7 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها نحو 18,5 مليون ريال لمسابقة الملواح بفئاتها المختلفة.
، 216 صقراً يتنافسون غداً بمهرجان عبد العزيز في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 216 صقراً يتنافسون غداً بمهرجان عبد العزيز في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.