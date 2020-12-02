شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حكم من مات وترك مالًا ولم يحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم من مات وترك مالًا ولم يحج

وقال الشيخ : إذا كان الشخص مات وهو فقير وعاجز فلا حج عنه وقد مات وذمته بريئة، وإذا أراد أحد من أولاده أو أقاربه أن يحج عنه فلا حرج في ذلك.

وأضاف : " إذا كان في الإنسان مقتدر ماليًا ولكن يمنعه من الحج المرض في حياته أو لكبر سنه، فمن الممكن أن يرسل بماله شخص آخر يحج عنه ".