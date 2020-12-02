شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الصحة " توضح سر إطلاق حملة " عيونك تكفي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير عام التوعية والتسويق في وزارة الصحة، أنس الحميد إن الهدف من حملة " عيونك تكفي " للتوعية بأهمية لبس الكمامة.

وأضاف " الحميد " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية:" حرصنا في رسالتنا التوعوية أن تكون بطريقة غير مألوفة "، مبينا:" منذ 10 شهور نوعي الجميع عن فيروس كورونا لدرجة أنهم تشبعوا من المعلومة التوعوية ".

وأشار:" البعض قال إن وزارة الصحة أصبحت تغازلنا بعبارة " عيونك تكفي "، لافتا:" الهدف من الحملة إيصال الرسالة التوعوية بطريقة جاذبة، لذا ركزنا على جانب الكمامة لأنها تعتبر الوسيلة الأقوى في مكافحة الفيروس المستجد ".