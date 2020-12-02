شكرا لمتابعة خبر عن الجبير : سياسات المملكة تضع في الأولويات صون الأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، على أن سياسات المملكة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل.
وأشار الجبير إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة أثمرت تفوقاً مشهوداً في مؤشرات الأمن الدولية.
وأضاف : " هذا التقدم يزيدنا فخراً واعتزازاً بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات ".
وكانت مؤشرات دولية معنية بالأمن، قد أظهرت تقدّم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
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