شكرا لمتابعة خبر عن المسند : متوقع غزارة الأمطار يوم الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع استاذ المناخ بقسم الجغرافيا، جامعة القصيم، عبدالله المسند، هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة القادم.

وقال المسند أود التنبيه إلى أن النماذج المناخية تشير إلى غزارة الأمطار المتوقعة ليوم الجمعة، وذل في محيط سدير، والزلفي، والغاط، والأرطاوية شرقي القصيم، الدهناء، الصمان وربما الكويت و جنوب حفرالباطن وما بين الجبيل و الخفجي.

وأكد على ضرورة الالتزام بالتنبيهات والتحذيرات التي تُصدرها الجهات المعنية، وأخذها على محمل الجد، حفاظًا على الجميع.