شاهد.. استشارية تكشف أسباب انخفاض حالات الإنفلونزا الموسمية في ‎المملكة

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): كشفت استشاري طب الأسرة الدكتورة لمياء إبراهيم، عن أسباب انخفاض حالات الإنفلونزا الموسمية في ‎المملكة. كشفت استشاري طب الأسرة الدكتورة لمياء إبراهيم، عن أسباب انخفاض حالات الإنفلونزا الموسمية في ‎المملكة. وأضافت " إبراهيم " خلال حواره في قناة الإخبارية:" الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كان له دورا كبيرا في انخفاض الإنفلونزا في المملكة ". وأشارت إلى أسباب أخرى تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والاهتمام بالصحة العامة من ناحية نظافة الأيدي والأسطح وأخذ تطعيم الأنفلونزا للتحكم في المرض. ولفتت إلى عدة أسباب تضمنت عدم الاختلاط بالآخرين وعدم الاحتضان والتقبيل، مبينة:" عاداتنا الاجتماعية الحميمية تنقل الأمراض والعدوي، وفترة الحضانة للأنفلونزا أكثر من كورونا ".

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