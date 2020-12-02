لجنة التنمية وجمعية أروى الخيرية يفتتحان محطة "عذب ٢ "بقفيلان

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الرياض - علي القحطاني - فهد عاسي الهلالي (صدى): افتتحت لجنة التنمية بقفيلان وجمعية أروى الخيرية محطة عذب ٢ بالقرية وبمشاركة فاعلة من فريق قفيلان التطوعي. افتتحت لجنة التنمية بقفيلان وجمعية أروى الخيرية محطة عذب ٢ بالقرية وبمشاركة فاعلة من فريق قفيلان التطوعي. وجاء ذلك بحضور سعادة وكيل محافظة أضم الاستاذ علي بن سليم الجبيري وجميع رؤساء الجهات الحكومية والجهات الخيرية.

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