شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة على مدار ثلاثة أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء بإستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الجمعة حتى الأحد المقبل .

وأكدت " الأرصاد " أن الأمطار ستكون على مناطق " مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والباحة ، وعسير ، وجازن ، وحائل ، والقصيم ، والرياض ، والحدود الشمالية ، والجوف .

وحذرت " الأرصاد " قائدي المركبات من الأحوال الجوية حيث يصاحب الأمطار رياح وضباب وسيول على بعض المناطق ، وفقاً للبيان المرفق .