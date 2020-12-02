المرور يعلن موعد تفعيل الرصد الآلي لـ«عدم الالتزام بالمسارات» في 4 مناطق

كشف المرور السعودي، عن موعد تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة، مشيرًا إلى أنها ستكون بعد سبعة أيام.

وأوضح المرور السعودي، في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ أن الرصد الآلي للمخالفة سيُفعَّل في مناطق (جازان – الطائف – الباحة – الجوف)، محذرًا قائدي المركبات من عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.

وكان المرور السعودي بدأ في 11 نوفمبر الماضي، الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، في (الرياض – الدمام – جدة)، سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية.