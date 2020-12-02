

الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

يستعد 216 صقرا للتنافس يوم غد ضمن مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، التي ينظمها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، وتقام حاليا في ملهم شمال مدينة الرياض وتستمر حتى 12 من ديسمبر المقبل.

ويتنافس الصقارون لليوم السادس على التوالي في أجواء حماسية مثيرة بين الصقارين المشاركين، حيث تشهد سباقات الغد ثلاثة أشواط لصقور "حر قرناس" ملاك، لتضاف إلى الأشواط الثلاثة التي أقيمت اليوم، ويضم الشوطان الرابع والخامس 70 متنافسا، أما الشوط السادس فيضم 76 متنافسا.

ويكرم نادي الصقور السعودي (المنظم للمهرجان) الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما يتأهل السبعة الأوائل من كل شوط للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم "كأس الملك عبدالعزيز"، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية، كما تشهد الأشواط النهائية استحداث شوط لصقور الإنتاج لأول مرة في تاريخ المهرجان.

وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن عن جوائز بأكثر من 22,7 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها نحو 18,5 مليون ريال لمسابقة الملواح بفئاتها المختلفة.

// انتهى//

18:56ت م

0160





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 216 صقراً تتنافس في اليوم السادس لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.