اجتماعي / جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة



الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

أقامت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة اليوم ، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد عضوة مجلس إدارة الجمعية، وبحضور عضوة مجلس الإدارة الدكتورة ماجدة بيسار، والمدير التنفيذي الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي .

وأكدت سمو الأمير فهده بنت فهد بن خالد أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في يوم فرحتهم بهذا اليوم العالمي، معبرةً عن سعادتها الغامرة بتواجدها في مقر الجمعية ومشاركتهم الاحتفالية البسيطة.

وأوضحت الدكتورة بيسار من جانبها، أن مثل هذه الاحتفالية تسهم في تقبل الكثير من الأطفال للبرامج العلاجية والدراسية، ويزيد من تعلقهم بالجمعية والمعلمات والاخصائيات.

وبينت مديرة مركز الملك فهد مها دردير أن الاحتفال هذا العام كان رمزياً في ظل الإجراءات الاحترازية لجائحة

// انتهى //

17:43ت م

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الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأقامت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة اليوم ، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد عضوة مجلس إدارة الجمعية، وبحضور عضوة مجلس الإدارة الدكتورة ماجدة بيسار، والمدير التنفيذي الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي .وأكدت سمو الأمير فهده بنت فهد بن خالد أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في يوم فرحتهم بهذا اليوم العالمي، معبرةً عن سعادتها الغامرة بتواجدها في مقر الجمعية ومشاركتهم الاحتفالية البسيطة.وأوضحت الدكتورة بيسار من جانبها، أن مثل هذه الاحتفالية تسهم في تقبل الكثير من الأطفال للبرامج العلاجية والدراسية، ويزيد من تعلقهم بالجمعية والمعلمات والاخصائيات.وبينت مديرة مركز الملك فهد مها دردير أن الاحتفال هذا العام كان رمزياً في ظل الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا التي تحرص الجمعية عليها للحفاظ على سلامة الأطفال وذويهم.// انتهى //17:43ت م0140

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