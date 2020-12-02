السعودية اليوم / الكويت تسجل حالة وفاة واحدة و268 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الكويت 268 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه تم شفاء 509 إصابات في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 138134 حالة.

// انتهى //

16:49ت م

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الكويت 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسسجلت الكويت 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 143260، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 882 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه تم شفاء 509 إصابات في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 138134 حالة.// انتهى //16:49ت م0130

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