آيفون وقعود جوائز جمهور عرض الأشواط في مهرجان الإبل

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

يحظى جمهور عرض الأشواط في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة الخامسة، بفرصة الفوز بجوال آيفون 12 و”قعود” حيث تدور كاميرا البث المباشر، ليختار مخرج المباراة الفائز عبر تسليط زوم الكاميرا عليه، ويتم اختيار اثنين من الجمهور للفوز بجهازي آيفون 12.

في حين يتنافس عدد من الجمهور من خلال مطارحة ساخنة في مسابقة “القعود قعودك” ليحصل المشارك على القعود في حال تمكن المشارك من طرحه أرضًا.

ويأتي ذلك في ظل حرص إدارة المهرجان على استفادة جميع الزوار على الخدمات المقدمة بما في ذلك الجماهير التي تحضر بكثافة منذ أوقات باكرة في كل يوم عرض.

ويشهد عروض الأشواط حضورًا جماهيرًا كبيرًا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقًا لبروتوكول وتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

