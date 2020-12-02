- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم آيفون وقعود جوائز جمهور عرض الأشواط في مهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آيفون وقعود جوائز جمهور عرض الأشواط في مهرجان الإبل
وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 - الرياض
يحظى جمهور عرض الأشواط في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة الخامسة، بفرصة الفوز بجوال آيفون 12 و”قعود” حيث تدور كاميرا البث المباشر، ليختار مخرج المباراة الفائز عبر تسليط زوم الكاميرا عليه، ويتم اختيار اثنين من الجمهور للفوز بجهازي آيفون 12.
في حين يتنافس عدد من الجمهور من خلال مطارحة ساخنة في مسابقة “القعود قعودك” ليحصل المشارك على القعود في حال تمكن المشارك من طرحه أرضًا.
ويأتي ذلك في ظل حرص إدارة المهرجان على استفادة جميع الزوار على الخدمات المقدمة بما في ذلك الجماهير التي تحضر بكثافة منذ أوقات باكرة في كل يوم عرض.
ويشهد عروض الأشواط حضورًا جماهيرًا كبيرًا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقًا لبروتوكول وتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر آيفون وقعود جوائز جمهور عرض الأشواط في مهرجان الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.