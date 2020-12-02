المرور: أسبوع على تفعيل الرصد الآلي لمخالفة المسارات في 4 مناطق

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المرور السعودي اليوم الأربعاء عن موعد تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة، موضحًا أنها ستكون بعد سبعة أيام.

ولفت المرور في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر إلى أن الرصد الآلي للمخالفة سيتم تفعليه في مناطق جازان والطائف والباحة والجوف، محذرًا قائدي المركبات من عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.

وكان المرور قد بدأ في 11 نوفمبر الماضي، الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في الرياض والدمام وجدة، سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية.

4 تصرفات خاطئة:

وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي:

– الانشغال مع بقية ركاب المركبة.

– تأمل المناظر الخارجية.

– محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة.

– كذلك استخدام الهاتف المحمول.

