رابط وطريقة تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر absher.sa

تتيح المملكة العربية السعودية التعامل مع خدمات الكترونية شتى بأقل جهد في الخطوات واقل وقت في الانجاز. ومن بين واحدة من تلك الخدمات تسجيل المواليد الجدد- الخاصة بالاحوال والتي يمكن تنفيذها الخدمة بالكامل اونلاين، عبر منصة أبشر https://www.absher.sa، بمساعدة التطور التقني دون الحاجة للتواجد في مراكز الاحوال. ويتوفر شرح لطريقة تسجيل المواليد السعوديين الجدد والرابط الخاص بالخدمة.

تسجيل المواليد في الأحوال السعودية

تتم خدمة تسجيل المواليد بسرعة في الأداء، خلال بضع دقائق فقط- وهي خدمة متاحة للمواطنين والمقيمين الممكن الإستفادة منها على (موقع أبشر absher.sa )المعروف بانه نظام الكتروني متطور تابع لوزارة الداخلية السعودية. يستطيع السعوديين طلب تسجيل المواليد واستلام الوثائق عبر البريد الالكتروني، بما في ذلك ما يتعلق بإصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد.

ومع الاجراءات المعتمدة في تطبيق الخدمات الحكومية الكترونياً، لمنع انتشار الفيروس كورونا- كوفيد19، في مقرات الأحوال السعودية وتجنباً للإزدحام في الوقت نفسه، يمكن تقديم طلب تسجيل المواليد على الأنترنت من خلال منصة ابشر- بإتباع 6 خطوات فقط، حيث بمجرد نجاح طلب إستخراج الوثائق سيتم العمل على سرعة إستلامها عبر إيصالهما إلى عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة فروع الأحوال المدنية.

خطوات ورابط تسجيل المواليد على أبشر