جهزوا أجهزة التدفئة.. توقعات سعودية بهطول أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة…

في أحدث بياناتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، عن استمرار التقلبات التي تشهدها مختلف محافظات المملكة، مع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل الجنوبية منها أيضًا، مع استمرار هطولها بغزارة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

تكون الضباب ونشاط الرياح

وأضاف الأرصاد عن تكوّن الضباب على الكثير من المناطق، مع تواصل حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، إلا أن ارتفاع الموج يكون من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وانخفاض الحرارة

ومن جانبه، وخلال تغريدة عبر حسابه على تويتر، توقع الباحث في الطقس والمناخ زياد الجهني، أن يشهد منتصف الأسبوع المقبل موجة باردة، قد تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي تشمل أجزاءً من المناطق الشمالية والوسطى بشكل خاص، مطالبًا بتجهيز أجهزة التدفئة تحسبًا للانخفاض الكبير المتوقع في درجات الحرارة.