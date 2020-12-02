تعرف على المناطق الجديدة التي سيتم فيها الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات

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جدة - خالد شويل - أكد الحساب الرسمي للمرور السعودي على "تويتر" أنه⁩ سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة: «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق» وذلك بعد سبعة أيام في كل من (جازان - الطائف - الباحة - الجوف). من جهته، أوضح في تصريح سابق لـ«الخليج 365» مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء محمد البسامي، أنه سيتم تطبيق الرصد الآلي لمخالفات تجاوز المسارات المحددة في ⁧‫الجوف‬⁩ والباحة‬⁩ خلال الأسبوعين القادمة، وأضاف أن الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، سلوك حضاري يساهم في رفع مستوى السلامة المرورية وأيضا تنعكس بشكل واضح على التقليل من زمن الرحلات المرورية وخفض إعداد الحوادث، مؤكداً أنه ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية، والتي يتم استخدام التقنيات التكنولوجية والذكاء الصناعي لرصد مثل هذه المخالفات، ولتنظيم حركة السير على كل التقاطعات.



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