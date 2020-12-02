إزالة مليون متر مربع من التعديات بتبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت لجان مراقبة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بإمارة تبوك، بمشاركة فريق عمل أمانة المنطقة وبتوجيه من أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، 1,172,988 م2 من المساحات المتعدى عليها، واستعادتها لأملاك الدولة. وأكد متحدث الإمارة علي القحطاني، أن لجان التعديات بالمنطقة تراقب وتزيل بشكل متواصل التعديات، وتطبق العقوبات النظامية بحق المخالفين. التعديات شملت: مخططا سكنيا بمساحة 450,000 م2

تعديا على مخطط زراعي بمساحة 500,000 م2

التعدي على حرم وادي أبونشيفة بمساحة 222,988 م2

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