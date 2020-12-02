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اعتمد نادي الصقور السعودي آلية مميزة جعلت المنافسات تتم بشكل سلس رغم الأعداد الكبيرة المشاركة في الأشواط التمهيدية لمسابقة الملواح بالنسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، والذي يقام خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض؛ حيث تشهد الأشواط منافسة قوية بفئتي المحترفين والملاك السعوديين.
وأسهمت الآلية التي تتبعها لجنة المسابقات بالمهرجان في تسيير الأشواط بسهولة وسرعة على الرغم من العدد الكبير للمشاركين، وتنفذ اللجنة خطتها على مراحل متزامنة؛ ففي الوقت الذي تجري فيه مجموعة السباق تكون مجموعة أخرى في مرحلة الاستعداد للدخول للمنافسة، فيما تتم في جهة أخرى مرحلة إعداد المجموعة التي تليها، وتشهد أشواط المُلاك السعوديين مشاركة أعداد كبيرة تتجاوز الـ70 مشاركاً في بعض الأشواط.
نادي الصقور السعودي مهرجان الصقور
آلية مميزة لتسيّر أشواط مسابقة الملواح بـ"مهرجان الصقور"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-02
اعتمد نادي الصقور السعودي آلية مميزة جعلت المنافسات تتم بشكل سلس رغم الأعداد الكبيرة المشاركة في الأشواط التمهيدية لمسابقة الملواح بالنسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، والذي يقام خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض؛ حيث تشهد الأشواط منافسة قوية بفئتي المحترفين والملاك السعوديين.
وأسهمت الآلية التي تتبعها لجنة المسابقات بالمهرجان في تسيير الأشواط بسهولة وسرعة على الرغم من العدد الكبير للمشاركين، وتنفذ اللجنة خطتها على مراحل متزامنة؛ ففي الوقت الذي تجري فيه مجموعة السباق تكون مجموعة أخرى في مرحلة الاستعداد للدخول للمنافسة، فيما تتم في جهة أخرى مرحلة إعداد المجموعة التي تليها، وتشهد أشواط المُلاك السعوديين مشاركة أعداد كبيرة تتجاوز الـ70 مشاركاً في بعض الأشواط.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
07:26 PM
جعلت المنافسات تتم بشكل سلس رغم مشاركة أعداد كبيرة
اعتمد نادي الصقور السعودي آلية مميزة جعلت المنافسات تتم بشكل سلس رغم الأعداد الكبيرة المشاركة في الأشواط التمهيدية لمسابقة الملواح بالنسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، والذي يقام خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض؛ حيث تشهد الأشواط منافسة قوية بفئتي المحترفين والملاك السعوديين.
وأسهمت الآلية التي تتبعها لجنة المسابقات بالمهرجان في تسيير الأشواط بسهولة وسرعة على الرغم من العدد الكبير للمشاركين، وتنفذ اللجنة خطتها على مراحل متزامنة؛ ففي الوقت الذي تجري فيه مجموعة السباق تكون مجموعة أخرى في مرحلة الاستعداد للدخول للمنافسة، فيما تتم في جهة أخرى مرحلة إعداد المجموعة التي تليها، وتشهد أشواط المُلاك السعوديين مشاركة أعداد كبيرة تتجاوز الـ70 مشاركاً في بعض الأشواط.
، آلية مميزة لتسيّر أشواط مسابقة الملواح بـ"مهرجان الصقور" ،
المصدر : الخليج 365
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