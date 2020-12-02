، "مطار الملك عبدالعزيز" بجدة يحتفل باليوم الوطني للإمارات بعدة أنشطة وفعاليات ،

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احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عدة أنشطة وفعاليات، شارك فيها موظفو المطار وعدد من المسافرين الإماراتيين القادمين إلى المملكة.
واشتمل برنامج الحفل الذي حضره مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، ومساعده يوسف عطية، على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عرض العلم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين.
كما تضمن الاحتفال الذي أقيم في الصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد، وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقديم أوبريت غنائي وطني وبعض الهدايا والورود على المسافرين القادمين على رحلات الطيران الإماراتي.
من جانبه، قال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي إن المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم، مضيفاً أن "هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم مرموق على المستوى العالمي وما تحقق من إنجازات، والذي يعد فخراً لكل مواطن خليجي وعربي، وعاشت مملكتنا وأشقاؤنا دولة الإمارات الحبيبة".
مطار الملك عبدالعزيز الدولي جدة
"مطار الملك عبدالعزيز" بجدة يحتفل باليوم الوطني للإمارات بعدة أنشطة وفعالياتعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-12-02
احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عدة أنشطة وفعاليات، شارك فيها موظفو المطار وعدد من المسافرين الإماراتيين القادمين إلى المملكة.
واشتمل برنامج الحفل الذي حضره مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، ومساعده يوسف عطية، على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عرض العلم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين.
كما تضمن الاحتفال الذي أقيم في الصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد، وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقديم أوبريت غنائي وطني وبعض الهدايا والورود على المسافرين القادمين على رحلات الطيران الإماراتي.
من جانبه، قال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي إن المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم، مضيفاً أن "هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم مرموق على المستوى العالمي وما تحقق من إنجازات، والذي يعد فخراً لكل مواطن خليجي وعربي، وعاشت مملكتنا وأشقاؤنا دولة الإمارات الحبيبة".
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
07:01 PM
عُرض العلمان السعودي والإماراتي وأوبريت غنائي في صورة تعكس تلاحم البلدين
احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عدة أنشطة وفعاليات، شارك فيها موظفو المطار وعدد من المسافرين الإماراتيين القادمين إلى المملكة.
واشتمل برنامج الحفل الذي حضره مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، ومساعده يوسف عطية، على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عرض العلم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين.
كما تضمن الاحتفال الذي أقيم في الصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد، وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقديم أوبريت غنائي وطني وبعض الهدايا والورود على المسافرين القادمين على رحلات الطيران الإماراتي.
من جانبه، قال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي إن المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم، مضيفاً أن "هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم مرموق على المستوى العالمي وما تحقق من إنجازات، والذي يعد فخراً لكل مواطن خليجي وعربي، وعاشت مملكتنا وأشقاؤنا دولة الإمارات الحبيبة".
، "مطار الملك عبدالعزيز" بجدة يحتفل باليوم الوطني للإمارات بعدة أنشطة وفعاليات ،
المصدر : الخليج 365
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