الصحة: 3 مناطق تتصدر «إصابات كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ظهور 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 65 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 51 حالة، والمدينة المنورة بتسجيل 32 حالة.

وسجيلت المنطقة الشرقية 29 حالة، ومنطقة القصيم 19 حالة، وعسير 17، ونجران 13، والباحة 9، وحائل 6، والجوف 4، وتبوك 3، فيما اقتصرت حالات الإصابة في منطقة جازان على حالة واحدة.



وكانت وزارة الصحة كشفت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات 357872 حالة، فيما تم تسجيل 337 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 347513 حالة، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5919 حالة.

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