العسومي يثمن بيان السعودية ومصر.. تأكيدات للدور العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمَّن البرلمان العربي، الأربعاء، البيان السعودي المصري، الرافض للتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن البيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، أكد على أهمية الدور العربي في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.



وأشاد رئيس البرلمان العربي بمُخرجات هذا الاجتماع الذي أكد على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.

يأتي هذا خاصة في ضوء التهديدات المستمرة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، في منطقة جنوب البحر الأحمر بزرعها الألغام البحرية وإطلاقها الزوارق المفخخة لتهديد أمن الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية ذات الأهمية الكبرى للتجارة العربية والإقليمية والدولية.

ورحب العسومي، بما ورد في البيان، بشأن ضرورة الحفاظ على استقرار دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية.

وأكد على دعم البرلمان العربي للتوصل إلى حل سياسي شامل بإرادة ليبية خالصة لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها الموحدة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن دعم البرلمان العربي لاستمرار وتعزيز آلية التنسيق والتشاور السياسي بين الدول العربية على المستويات الثنائية والجماعية، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وحماية وتعزيز الأمن القومي العربي.