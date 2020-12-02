المراعي تقدم 8 ملايين ريال سعودي لحملة لنجعلها خضراء

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت شركة المراعي دعمًا نقديًا مقداره 8 ملايين ريال سعودي مساهمة منها في حملة التشجير الوطنية التي أطلقها هذا العام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف زراعة 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة من أكتوبر 2020 إلى 30 أبريل 2021، ضمن مبادرات الوزارة لتمكين رؤية المملكة 2030 بالمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية.

وشهد مقر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي اليوم وقائع تسليم هذا الدعم السخي من المراعي، والذي يعكس مدى إيمان الشركة بأهداف الحملة المتمثلة في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

قال عبدالله بن ناصر العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالمراعي: من الطبيعي أن توجه المراعي جانبًا من استثمارها المجتمعي للإسهام في تعزيز ممارسات حماية البيئة وتعزيز كفاءتها فهو أمر يتسق وقيم الشركة في الاستدامة التي تعد حماية البيئة حد أركانها الثلاثة.

وأضاف العتيبي: يسعدنا في المراعي أن نكون أحد الفاعلين الرئيسيين ضمن حملة لنجعلها خضراء، ونتمنى أن نصل مع القائمين على الحملة إلى غرس الشجرة رقم 10 مليون فسيكون حدث رائع خاصة وأن الأشجار التي تستهدفها الحملة هي من النوع المعرض للانقراض. مضيفًا: نحن نؤمن في شركة المراعي بأن العالم سيكون مكانًا أفضل إن التزمنا جميعًا بتحسين سلوكياتنا اليومية وهو ما تعنيه الاستدامة في المراعي.

وكانت الشركة، ضمن أحد أوجه استثمارها المجتمعي، قد دعمت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بـ 3.4 ملايين ريال سعودي في شراكة مستمرة منذ 10 سنوات مع المركز نحو تعزيز وحماية البيئة والدفع باتجاه الممارسات البيئية الأفضل لحماية الموائل الطبيعية وتعزيز التنوع الأحيائي.

