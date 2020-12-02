جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود أقامت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة اليوم الأربعاء احتفالًا بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عضو مجلس الإدارة الدكتورة ماجدة بيسار، والدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي المدير التنفيذي.

وقد أكدت سمو الأمير فهده بنت فهد بن خالد على أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في يوم فرحتهم بهذا اليوم العالمي، مشددة على سعادتها الغامرة بتواجد في مقر الجمعية ومشاركتهم الاحتفالية البسيطة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ماجد بيسار على أن مثل هذه الاحتفالية تساهم في تقبل الكثير من الأطفال للبرامج العلاجية والدراسية، ويزيد من تعلقهم بالجمعية والمعلمات والأخصائيات.

وبينت مديرة مركز الملك فهد الأستاذة مها دردير بأن الاحتفال هذا العام كان رمزيًا في ظل الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا والتي تحرص الجمعية عليها للحفاظ على سلامة الأطفال وذويهم.



