شكرا لقرائتكم خبر عن «مهنتي قراري».. مبادرة «تعليم جدة» لمستقبل الطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تقدَّم مكتب التعليم بالنسيم بمبادرته النوعية "مهنتي قراري"، التي انطبقت عليها شروط وضوابط المشاركة في ملتقى مكة الثقافي في عامه الخامس.. كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وأشار مدير المكتب الدكتور سعود السلمي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين طلاب المرحلة الثانوية وطالباتها من اختيار التخصص الأكاديمي المناسب وفق مقياس علمي عالمي أثبت جدواه وفاعليته، وهو مقياس «هولاند» لقياس الميول المهنية.

وأوضح منسق المبادرة المشرف التربوي والخبير عبود باريان إلى أن الدراسات والاستطلاعات المحلية أشارت إلى أن 48% من طلبة الجامعات لا يكملون دراستهم، وأن 42% ينسحبون من السنة الأولى للدراسة، و70% يمضون أكثر من السنوات المقررة للدراسة، ومرد ذلك إلى أن اختياراتهم للتخصصات تمت دون منهجية علمية بحيث لا يتوافق التخصص الأكاديمي مع قدرات الطلبة ومهاراتهم وسماتهم الشخصية ومن هنا جاءت أهمية هذه المبادرة.

وتتكون المبادرة من منصة تعليمية إلكترونية تُعنى بتمكين الطلبة المستهدفين من اتخاذ القرار الصائب والمدروس لاختيار التخصص الأكاديمي والمهني المناسب وفق منهجية عالمية معتمدة، إذ تعد هذه المهارة من المهارات الحياتية المهمة، وهي إحدى أدوات صياغة المستقبل، ويقوم ببناء المنصة مواطنون أكفاء متمرسون في بناء المنصات وتطبيقاتها، ويشترك في التطبيق مرشدون مهنيون متطوعون تابعون لمكتب التعليم بالنسيم.

ويتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل للمنصة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والمرجو أن تسهم في تطوير قدرات الطلبة في اختيار مهن المستقبل بأسلوب علمي مدروس تحت شعار «مهنتي قراري»، فلا تتأثر بانطباعات المجتمع عن هذا التخصص أو ذاك.